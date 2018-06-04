Криушенко рассказал о перспективах в сборной Глеба, Калачева и Корниленко

Полузащитнику БАТЭ Александру Глебу нужно улучшать физические кондиции, чтобы вернуться в сборную, заявил главный тренер национальной команды Игорь Криушенко на пресс-конференции 4 июня в преддверии товарищеских матчей с Венгрией (6 июня, Брест) и Финляндией (9 июня, Тампере).

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«Саше нужно выходить в стартовом составе, — отметил Криушенко. — Он потихоньку оживает, но в футболе (пойду от обратного) нужно думать не только головой, но и ногами, функциональную подготовку никто не отменял».

19 марта тренер заявил, что говорить о возвращении Глеба в сборную можно будет после того, как он найдет клуб и наберет форму. Один из лучших белорусских футболистов, которому 1 мая исполнилось 37 лет, на тот момент не играл уже 10 месяцев. 22 марта он подписал контракт с БАТЭ, заявив, что сезон-2018 будет для него последним.

Криушенко также сообщил, что в феврале разговаривал с полузащитником Тимофеем Калачевым («Ростов», Россия), который в конце 2016 года объявил о прекращении выступления за сборную, и стороны пришли к «определенным договоренностям». По словам тренера, дальнейшие переговоры зависят от выступления сборной в Лиге наций. Калачев, как и Глеб, родился 1 мая 1981 года.

Что касается нападающего привлечения Сергея Корниленко («Крылья Советов», Россия), которому 14 июня исполнится 35 лет, то, по признанию Криушенко, здесь «сложно сказать» о перспективах.

Тренер сообщил, что к матчам с Венгрией и Финляндией готовятся все 23 вызванных футболиста. «Все здоровы. Микромоменты, конечно, есть — у живых должно что-то болеть», — сказал он.

Соперников Криушенко назвал крепкими, выше уровня тех, с кем белорусской команде предстоит сыграть в Лиге Европы за путевку в финальную часть чемпионата Европы-2020. «У венгров боле разнообразные варианты игры, финны более консервативны. Мы будем моделировать свою игру, играть «от себя», — заявил главный тренер.