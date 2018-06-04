ЕАБР открыл корреспондентский счет в белорусских рублях

В 2018 году корреспондентские счета в национальных валютах будут открыты во всех ЦБ стран-участниц.

Евразийский банк развития открыл корреспондентский счет для внутриреспубликанских расчетов в белорусских рублях в Нацбанке Беларуси и планирует получить доступ к операциям на Белорусской валютно-фондовой бирже, сообщает пресс-служба ЕАБР.

В Беларуси банк реализует два проекта: 90 млн долларов выделено холдингу «БелАЗ» и 79,97 млн долларов — для финансирования комплексного строительства гидроузла Полоцкой ГЭС.

ЕАБР является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Государствами — участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.

На 1 мая 2018 года текущий инвестиционный портфель банка составил 2,805 млрд долларов и включает 75 проектов в шести государствах-участниках банка. Балансовый портфель (без учета провизий и дисконтов) составил 1,752 млрд долларов. Общая сумма инвестиций Банка в экономики государств-участников достигла 6,652 млрд долларов.