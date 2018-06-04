Минчанин «нагрел» десятки человек на 130 тысяч рублей

Партизанский районный отдел СК завершил расследование уголовного дела о многоэпизодном мошенничестве 38-летнего мужчины.

Обвиняемый с июля 2012 по ноябрь 2014 года под предлогом развития бизнеса в сфере купли-продажи автозапчастей и аксессуаров завладел деньгами 12 граждан. Общая сумма превысила 120 тыс. рублей, сообщает Мinsknews.by .

Кроме того, он заключил хозяйствования договоры о поставках антифризов, масел, фильтров и приспособлений для обслуживания транспорта с 8 субъектами, однако не рассчитался.

Мошенник вводил потерпевших в заблуждение относительно своей экономической состоятельности. Для убедительности он составлял договоры займа и предоставлял расписки, а по истечении первого месяца некоторым кредиторам выплачивал процент за пользование средствами. Позже менял номера телефонов, место жительства, ссылался на личную занятость, непредвиденные трудности.

В 2016-м минчанин приобрел ООО и стал предлагать трудоустройство. Для получения работы требовалось сделать около 300 рублей взноса. Откликнулись пятеро граждан.

Кроме того, на протяжении 2017 года мужчина в интернете размещал объявления о продаже мобильных телефонов и различных устройств, которых у него не было. После оплаты заказ якобы отправляли маршрутным такси либо почтой, и тот «терялся». Ущерб от данной противоправной деятельности причинен 19 гражданам на сумму более 8 тыс. руб.

Мужчина полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд.