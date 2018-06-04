Финансовая милиция задержала директора светлогорской фирмы

/ Происшествия
Просмотров: 77 Комментариев: 0

Руководитель незаконно продал активы, чтобы не платить долги поставщикам.

Коммерческая фирма задержанного осуществляла оптовую и розничную торговлю промышленными товарами, сообщает пресс-служба КГК.

Директор совершил заведомо невыгодные сделки по реализации материальных активов возглавляемого им ООО на сумму более 75 тыс. рублей. В качестве покупателя выступила фирма, созданная им же самим. Эти сделки привели к срыву возмещения убытков поставщикам. На тот момент ООО имело задолженность перед ними в размере свыше 150 тыс. рублей.

Светлогорский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: финансовая милиция арест за долги Город: Светлогорск

Другие материалы на эту тему:

У Анатолия Лебедько хотят за долги отобрать автомобиль

У Анатолия Лебедько хотят за долги отобрать автомобиль

Взяты за взятки

Взяты за взятки

КПД финансовой милиции приближается к 100%

КПД финансовой милиции приближается к 100%

Шипы от финансовой милиции для торговцев розами

Шипы от финансовой милиции для торговцев розами

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте