Финансовая милиция задержала директора светлогорской фирмы

Руководитель незаконно продал активы, чтобы не платить долги поставщикам.

Коммерческая фирма задержанного осуществляла оптовую и розничную торговлю промышленными товарами, сообщает пресс-служба КГК.

Директор совершил заведомо невыгодные сделки по реализации материальных активов возглавляемого им ООО на сумму более 75 тыс. рублей. В качестве покупателя выступила фирма, созданная им же самим. Эти сделки привели к срыву возмещения убытков поставщикам. На тот момент ООО имело задолженность перед ними в размере свыше 150 тыс. рублей.

Светлогорский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело.