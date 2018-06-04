Финансовая милиция задержала директора светлогорской фирмы
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Руководитель незаконно продал активы, чтобы не платить долги поставщикам.
Коммерческая фирма задержанного осуществляла оптовую и розничную торговлю промышленными товарами, сообщает пресс-служба КГК.
Директор совершил заведомо невыгодные сделки по реализации материальных активов возглавляемого им ООО на сумму более 75 тыс. рублей. В качестве покупателя выступила фирма, созданная им же самим. Эти сделки привели к срыву возмещения убытков поставщикам. На тот момент ООО имело задолженность перед ними в размере свыше 150 тыс. рублей.
Светлогорский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело.
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