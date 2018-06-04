Куропаты предложили включить в список ЮНЕСКО

Это защитит мемориал жертвам сталинских репрессий и его зон охраны от застройки.

Об этом заявил координатор проекта «Городской лесничий» Игорь Корзун, передает БелаПАН .

Экоактивист обратил внимание на то, что территория историко-культурной ценности и ее зона охраны разделена Минской кольцевой автодорогой. За часть Куропатского леса за пределами МКАД отвечают власти Минского района, за часть внутри кольцевой — администрация столицы. Участок Куропатского леса внутри кольцевой по генеральному плану Минска считается частью ландшафтно-рекреационной зоны.

«До тех пор, пока часть мемориального комплекса в урочище Куропаты будет входить в общую зону, риски застройки лягут именно на эту территорию и больше ни на что. Все остальное — узкие участки, очень неудобные для строительства», — пояснил Корзун.

«Решений может быть несколько, — считает он. — Можно присвоить Куропатскому лесу статус отдельной ландшафтно-рекреационной зоны, как заказнику. Нужно сделать территорию мемориального комплекса единой зоной хотя бы для того, чтобы за нее отвечало одно юридическое лицо».

Координатор проекта «Городской лесничий» также обратил внимание на то, что участок Куропатского леса, будучи элементом ландшафтно-рекреационной зоны с Цнянским водохранилищем, является частью Слепянской водной системы.

«Слепянская водная система — уникальный парк протяженностью 22 километра, — подчеркнул экоактивист. — Мало кому известно, что эта система была в числе первых объектов, о которых шла речь в контексте присвоения статуса памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО».