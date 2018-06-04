Швейцария заморозила счета российского миллиардера Виктора Вексельберга
Банки приняли решение заморозить около миллиарда его швейцарских франков (1,01 млрд долларов) из-за санкций США.
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Деньги заблокированы как в крупных публичных банках UBS и Credit Suisse, так и в частных, например в Julius Baer.
Юристы олигарха пытаются опротестовать это решение и добиться компенсаций за заморозку.
Санкции США против Вексельберга, а также ряда других российских олигархов и бизнесменов (Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Сулейман Керимов и др.) были введены 6 апреля.
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