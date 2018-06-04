Швейцария заморозила счета российского миллиардера Виктора Вексельберга

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Банки приняли решение заморозить около миллиарда его швейцарских франков (1,01 млрд долларов) из-за санкций США.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники, близкие к группе «Ренова», основному активу Вексельберга.

Деньги заблокированы как в крупных публичных банках UBS и Credit Suisse, так и в частных, например в Julius Baer.

Юристы олигарха пытаются опротестовать это решение и добиться компенсаций за заморозку.

Санкции США против Вексельберга, а также ряда других российских олигархов и бизнесменов (Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Сулейман Керимов и др.) были введены 6 апреля.

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Тэги: санкции США против России санкции США персональные санкции США США-Россия Персона: Виктор Вексельберг Город: Берн

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