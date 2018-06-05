Apple представила новую мобильную операционную систему iOS 12

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На всемирной конференции для разработчиков на платформах Apple (WWDC) представлена новая операционная система iOS 12, которая позволит увеличить производительность iPhone и iPad в два раза.

В обновленной ОС реализована группировка уведомлений. Уведомления смогут группироваться по приложениям или теме. Сгруппированные уведомления можно будет убрать одним движением. Улучшена работа фотогалереи, анимодзи, добавлены встроенные новости в приложении Stocks и в сайдбар iPad, в CarPlay теперь можно добавлять  сторонние навигационные приложения.

Кроме того, в новой платформе появится набор инструментов ARKit 2 для создания проектов в дополненной реальности и собственное приложение-линейка, которым можно измерять с помощью камеры расстояния и размеры предметов.

Разработчики пообещали улучшить производительность системы для устройств 2013 года, начиная с iPhone 5S.

В конце прошлого года Apple оказалась в центре скандала из-за обвинений в умышленном замедлении работы старых версий iPhone. В декабре 2017 года компания призналась, что намеренно замедляет работу айфонов со старыми аккумуляторами для повышения срока службы. Компания извинилась и пообещала заменить аккумуляторы со скидкой.

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Тэги: WWDC Apple iPhone iPad

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