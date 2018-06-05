Надежда Скардино: надеюсь, Александр Григорьевич меня поймет

Белорусская биатлонистка Надежда Скардино выразила надежду, что президент страны Александр Лукашенко поймет ее решение завершить карьеру.

«Я и сама хотела бы остаться, но сил у меня нет и где их найти, не знаю. Не хочу никого обманывать. Поэтому, надеюсь, Александр Григорьевич меня поймет. Примет это и порадуется за меня», — сказала Скардино в интервью «Прессболу» .

Спортсменка также порассуждала на тему личной жизни. «Мне уже 33. Кто-то сказал: «Надя, может, еще один цикл олимпийский?» Я ответила: «Знаете, плюс один цикл в эту сторону значит минус один в другую». Женская шутка, но в ней есть правда. Адекватная женщина должна понимать: дорогая, тебе пора остановиться и вспомнить об основном предназначении, данном природой. И если не сделать это вовремя, у тебя останутся только воспоминания о спорте. Ну и деньги, которые ты заработала. Но они никогда не перекроют женского счастья. А муж и дети, они будут рядом всегда. Медали, карьера – это тоже важная и счастливая часть жизни. Но сейчас пришло время другого счастья», – сказала Скардино.

Скардино — уроженка Ленинграда. До переезда в Беларусь в 2004 году она занималась лыжными гонками. В Беларуси ей предложили попробовать себя в биатлоне.

Надежда Скардино является олимпийским чемпионом Пхенчхана (2018) в эстафете и бронзовым призером Олимпиады в Сочи (2014) в индивидуальной гонке.

На чемпионатах мира в личных гонках лучший результат — 4-е место, в эстафетах — бронза (оба достижения в Ханты-Мансийске в 2011 году).

На этапах Кубка мира шесть раз поднималась на подиум в личных гонках (одно золото, одно серебро и четыре бронзы) и шесть раз в составах эстафет (три серебра и три бронзы).

Лучший результат в общем зачете Кубка мира — 17-е место по итогам сезона-2013/14. По итогам минувшего сезона Надежда Скардино стала обладательницей малого Хрустального глобуса в зачете индивидуальных гонок.

Скардино — заслуженный мастер спорта, награждена орденом Отечества и орденом «За личное мужество».