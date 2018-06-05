Минский универсам «Центральный» продают за 9,83 млн долларов

Столичный универсам «Центральный» на проспекте Независимости выставлен на продажу.

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Как сообщается на сайте компании «НП-Сервис», одного из акционеров ЗАО «Универсам Центральный», торговый объект продается за 9 833 800 у.е.

Всего у «Центрального» около ста пятидесяти акционеров — физических и юридических лиц, в том числе в состав акционеров входят действующие и бывшие сотрудники универсама.

В мае прошлого года ЗАО «Универсам Центральный» выпустило валютные облигации на 1 млн долларов и стоимостью 1000 долларов каждая сроком обращения 10 лет, а в июне 2017-го компания объявила о планах по расширению. В частности, универсам под брендом «Центральный» был открыт на первом этаже брестского ЦУМа.