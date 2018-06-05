Минский универсам «Центральный» продают за 9,83 млн долларов

/ Экономика
Просмотров: 277 Комментариев: 0

Столичный универсам «Центральный» на проспекте Независимости выставлен на продажу.

Фото np-service.by

Как сообщается на сайте компании «НП-Сервис», одного из акционеров ЗАО «Универсам Центральный», торговый объект продается за 9 833 800 у.е.

Всего у «Центрального» около ста пятидесяти акционеров — физических и юридических лиц, в том числе в состав акционеров входят действующие и бывшие сотрудники универсама.


Легендарный минский универсам «Центральный» пошел в регионы

В мае прошлого года ЗАО «Универсам Центральный» выпустило валютные облигации на 1 млн долларов и стоимостью 1000 долларов каждая сроком обращения 10 лет, а в июне 2017-го компания объявила о планах по расширению. В частности, универсам под брендом «Центральный» был открыт на первом этаже брестского ЦУМа.

 

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: универсам Центральный НП-Сервис Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Владелец сети магазинов «Домашний» возместил ущерб по уголовному делу

Владелец сети магазинов «Домашний» возместил ущерб по уголовному делу

Милиция пришла с обысками в офис компании, владеющей сетью магазинов

Милиция пришла с обысками в офис компании, владеющей сетью магазинов

Легендарный минский универсам «Центральный» пошел в регионы

Легендарный минский универсам «Центральный» пошел в регионы

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте