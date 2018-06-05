Группа Tonqixod сыграет прощальный концерт

7 июня в Минске в клубе «Брюгге» состоится прощальный концерт группы Tonqixod — победителей наград Experty.by 2018 в номинации «Лучший альбом года». Среди его поклонников лидер «Крамы» Игорь Ворошкевич, экономист Сергей Чалый, писатель Альгерд Бахаревич и культуролог Максим Жбанков.

Tonqixod — арт-роковое трио из Минска, на счету которого два студийных альбома («Прадмова» 2014, «Колер, якога няма» 2017) и рекордных девять наград Experty.by по голосам белорусских и зарубежных журналистов. Музыканты также побеждали на фестивале «Басовішча», на церемониях «Даём рады» от «Еврорадио» и «Героі году» от TuzinFM.

Коллектив объявил о приостановке деятельности осенью 2017-го, но решил собраться для концерта в Минске по случаю победы на наградах Experty.by.

«Tonqixod — лучшее из того, что случилось с белорусской музыкой на протяжении последних лет. Дерзкий, драйвовы и к тому же абсолютно эстетский (пост)арт-рок — подобного у нас не было. А теперь есть. Это надо увидеть», — считает Максим Жбанков.