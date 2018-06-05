Охрана развлекательного комплекса вызвала милицию на защитников Куропат

Охрана развлекательного комплекса с рестораном «Поедем поедим», расположенного возле урочища Куропаты, вызвала милицию на участников акции против открытия заведения.

В полдень 5 июня около десятка активистов, среди которых Павел Северинец, Ольга Николайчик, Нина Багинская и Леонид Кулаков, устроили акцию напротив въездных ворот в комплекс. Они написали углем на асфальте «Кабак на костках! Паядзім?» («Кабак на костях? Поедим?»).

Через полчаса после начала акции охрана вызвала милицию. Как сообщил Северинец, прибывший милиционер сфотографировал надпись и отправился в свою машину составлять протокол. Данные участников акции он не переписывал. Примерно в 14 часов сотрудник милиции уехал.