Охрана развлекательного комплекса вызвала милицию на защитников Куропат

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Охрана развлекательного комплекса с рестораном «Поедем поедим», расположенного возле урочища Куропаты, вызвала милицию на участников акции против открытия заведения.


«Не кабак, а музей». В Куропатах протестовали против открытия ресторана

В полдень 5 июня около десятка активистов, среди которых Павел Северинец, Ольга Николайчик, Нина Багинская и Леонид Кулаков, устроили акцию напротив въездных ворот в комплекс. Они написали углем на асфальте «Кабак на костках! Паядзім?» («Кабак на костях? Поедим?»).

Через полчаса после начала акции охрана вызвала милицию. Как сообщил Северинец, прибывший милиционер сфотографировал надпись и отправился в свою машину составлять протокол. Данные участников акции он не переписывал. Примерно в 14 часов сотрудник милиции уехал.

Открытие комплекса ожидается в 15 часов, передает БелаПАН.

Сюжет: Защита Куропат

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Тэги: Куропаты Бульбаш-холл Персона: Павел Северинец Ольга Николайчик Нина Багинская Леонид Кулаков Город: Минск

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