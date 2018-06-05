В Минской области запретили на один день продажу пива

Минский облисполком принял решение о запрете на одни сутки продажу на территории области пива.

Как отмечается в постановлении, «розничная торговля пивом и слабоалкогольными напитками с объемной долей этилового спирта не более 7 процентов не осуществляется в торговых объектах с 00:00 по 24:00 9 июня».

Такая мера властями принята в связи с проведением в регионе выпускных вечеров.

Напомним, в Минске с 08:00 9 июня до 08:00 10 июня будет ограничена продажа алкогольных и слабоалкогольных напитков, а также пива.

В феврале Александр Лукашенко поднял вопрос введения в стране так называемого «сухого» закона — запрета на продажу спиртных напитков, а также увеличения возрастного ценза до 21 года. По его словам, радикальными мерами (запретами) добиться ничего нельзя и у белорусов есть печальный пример из прошлого (горбачевско-лигачевский «сухой» закон 1985-1991 годов).

«Я не сторонник всяких запретов (на введении «сухого закона» настаивает МВД, — прим. Naviny.by), и, скорее всего, никакие запреты дополнительно на реализацию спиртного и так далее мы вводить не будем», — считает глава государства.