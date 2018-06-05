В Минской области запретили на один день продажу пива

/ Общество
Просмотров: 397 Комментариев: 0

Минский облисполком принял решение о запрете на одни сутки продажу на территории области пива.

Как отмечается в постановлении, «розничная торговля пивом и слабоалкогольными напитками с объемной долей этилового спирта не более 7 процентов не осуществляется в торговых объектах с 00:00 по 24:00 9 июня».

Такая мера властями принята в связи с проведением в регионе выпускных вечеров.

Напомним, в Минске с 08:00 9 июня до 08:00 10 июня будет ограничена продажа алкогольных и слабоалкогольных напитков, а также пива.

В феврале Александр Лукашенко поднял вопрос введения в стране так называемого «сухого» закона — запрета на продажу спиртных напитков, а также увеличения возрастного ценза до 21 года. По его словам, радикальными мерами (запретами) добиться ничего нельзя и у белорусов есть печальный пример из прошлого (горбачевско-лигачевский «сухой» закон 1985-1991 годов).

«Я не сторонник всяких запретов (на введении «сухого закона» настаивает МВД, — прим. Naviny.by), и, скорее всего, никакие запреты дополнительно на реализацию спиртного и так далее мы вводить не будем», — считает глава государства.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: сухой закон выпускной вечер пиво

Другие материалы на эту тему:

Последние из 90-х: нам надо здоровье и свобода, остального добьемся сами

Последние из 90-х: нам надо здоровье и свобода, остального добьемся сами

Для развития отрасли необходимо повышать пивную культуру

Для развития отрасли необходимо повышать пивную культуру

«Оливария» сварила новое пиво в честь графа Чапского

«Оливария» сварила новое пиво в честь графа Чапского

Белорусы пьют «беленькую». Доля водки в продажах алкоголя — 50%

Белорусы пьют «беленькую». Доля водки в продажах алкоголя — 50%

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте