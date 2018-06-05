Защитники Куропат перекрыли въезд на территорию развлекательного комплекса

Незадолго до предполагаемого открытия развлекательного комплекса с рестораном «Поедем поедим» возле урочища Куропаты (открытие анонсировалось 5 июня в 15:00) около десятка общественных активистов перекрыли въезд на его территорию. На просьбу сотрудника комплекса очистить проезд активисты не отреагировали, не пропустив за ворота микроавтобус, передает БелаПАН .

Около 14:45 сотрудники комплекса вытянули шланг и щеткой начали смывать надпись «Кабак на костках! Паядзім?». Активисты сопровождали их работу криками «Ганьба!», «Жыве Беларусь!», «Не кабак, а музей», «Мафия!». Оппозиционный политик Павел Северинец спросил у работников комплекса: «А кровь так же будете смывать? Через плитку будет проступать кровь».

К акции протеста присоединился один из лидеров «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич и активистка оппозиции Анна Шапутько.

Незадолго до этого охрана развлекательного комплекса вызвала милицию на защитников Куропат. Прибывший милиционер сфотографировал вышеупомянутую надпись и отправился в свою машину составлять протокол. Данные участников акции он не переписывал. Примерно в 14 часов сотрудник милиции уехал.

Северинец сообщил журналистам, что в случае открытия комплекса участники протеста начнут раздавать информацию о Куропатах всем его посетителям, а также станут массово оставлять негативные отзывы в книге жалоб заведения. «По первому нашему требованию нам, как посетителям и потребителям, должны предоставить книгу жалоб. Извините, ребята, но вы знали, где открываетесь», — добавил он.

С 31 мая общественные активисты и политики проводят акции против открытия комплекса.