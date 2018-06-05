Защитники Куропат: хозяева «Поедем поедим» обанкротятся

Участники акции против открытия развлекательного комплекса с рестораном «Поедем поедим» возле Куропат намерены собраться 6 июня, чтобы читать стихи, посвященные теме репрессий.

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «БХД» Павел Северинец сообщил журналистам, что с полудня 6 июня они ждут у въезда в комплекс поэтов и бардов, «в особенности тех, у кого есть стихи на тему репрессий, покаяния, Куропат». Северинец назвал это «марафоном поэтической обороны».

«Сегодня мы стоим до вечера, до конца рабочего дня, — заявил политик. — Нам удалось завернуть несколько автомобилей. «Белые воротнички» остались без открытия и без клиентов. Думаю, если оборона продержится несколько дней — они поймут, что на этом месте просто обанкротятся».

Общественные активисты и политики собираются в Куропатах с 31 мая. 3 июня в Куропатах прошел разрешенный властями митинг, организованный Консервативно-христианской партией — БНФ, главной темой которого стала угроза для историко-культурной ценности, исходящая от увеселительного заведения.