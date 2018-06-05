Больше всего абитуриентов зарегистрировалось на ЦТ по русскому языку

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Больше всего абитуриентов в Беларуси зарегистрировалось на ЦТ по русскому языку и математике, сообщает БЕЛТА.


«В Беларуси невозможна утечка информации о содержании тестов ЦТ»

Всего для прохождения централизованного тестирования в этом году зарегистрировался 82 471 абитуриент (в прошлом году — 92 274).

Больше всего желающих сдавать русский язык и математику — 66 907 и 45 209 абитуриентов соответственно. На третьем месте английский язык — 27 554 человек.

На ЦТ по биологии зарегистрировались примерно 27 тысяч абитуриентов, на физику — 25 553, на белорусский язык — 24 908, на историю Беларуси — 22 248 человек.

Сюжет: Вступительная кампания-2018

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Тэги: ЦТ абитуриент-2018

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