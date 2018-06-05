Мозырского чиновника осудили на три года колонии усиленного режима

Приговор экс-сотруднику контролирующих органов по Гомельской области вынес суд Мозырского района.

Бывшее должностное лицо инспекции Департамента контроля и надзора за строительством, занимая ответственную должность, при проведении проверок выполненных работ и соответствия их предъявленным требованиям, умышленно допускал нарушение своих обязанностей, передает БЕЛТА .

Он закрывал глаза на огрехи либо наказывал минимальными штрафами за материальное вознаграждение.

Судом обвиняемый признан виновным в получении взятки, в том числе и повторно. Ему назначено лишение свободы на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией 1/5 части принадлежащего ему имущества, а также с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на четыре года. Кроме того, постановлено взыскать с обвиняемого в доход государства 118,5 рублей.