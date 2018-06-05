Мозырского чиновника осудили на три года колонии усиленного режима

/ Общество
Просмотров: 297 Комментариев: 0

Приговор экс-сотруднику контролирующих органов по Гомельской области вынес суд Мозырского района.

Бывшее должностное лицо инспекции Департамента контроля и надзора за строительством, занимая ответственную должность, при проведении проверок выполненных работ и соответствия их предъявленным требованиям, умышленно допускал нарушение своих обязанностей, передает БЕЛТА.

Он закрывал глаза на огрехи либо наказывал минимальными штрафами за материальное вознаграждение.

Судом обвиняемый признан виновным в получении взятки, в том числе и повторно. Ему назначено лишение свободы на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией 1/5 части принадлежащего ему имущества, а также с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на четыре года. Кроме того, постановлено взыскать с обвиняемого в доход государства 118,5 рублей.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: взятки конфискация имущества Город: Мозырь

Другие материалы на эту тему:

Бывшая глава ФСЗН Людмила Бачило осуждена на восемь лет за взятки

Бывшая глава ФСЗН Людмила Бачило осуждена на восемь лет за взятки

Сытая сессия. Двое преподавателей из Пинска попались на взятках съестным

Сытая сессия. Двое преподавателей из Пинска попались на взятках съестным

Восемь лет за взятки. Экс-глава Бобруйска отправится в колонию

Восемь лет за взятки. Экс-глава Бобруйска отправится в колонию

Что конфискуют у начальника гаража больницы в Аксаковщине

Что конфискуют у начальника гаража больницы в Аксаковщине

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте