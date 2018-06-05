Россиянин захотел жить в Клецке, но его поместили в клетку

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Гражданин России обратился в отдел по гражданству и миграции Клецкого РОВД, чтобы остаться на постоянное место жительство в Клецке и устроиться там на работу, но он значится в межгосударственном розыске.​

В местную милицию 20-летний парень обратился вместе с бабушкой-россиянкой и двоюродным братом, проживающим в Клецке. При проверке было установлено, что с апреля 2018 года он значится в межгосударственном розыске за незаконный оборот наркотиков по инициативе московской полиции, передает БелаПАН.

По словам задержанного, он не знал, что находится в розыске. У милиционеров есть подозрение, что таким образом он пытался скрыться в Беларуси.

Задержанный находится в ИВС и ожидает экстрадиции в Россию.

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Тэги: наркомания Беларусь-Россия Город: Клецк

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