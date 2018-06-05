Эффективность сельского хозяйства в Беларуси выросла в пять-шесть раз — Семашко

/ Экономика
Просмотров: 81 Комментариев: 0

С 1991 года количество занятых в сельском хозяйстве Беларуси сократилось с 1 млн 88 тыс. человек до 272 тыс. в 2017-м, но эффективность труда значительно выросла.

Об этом заместитель премьер-министра рассказал на открытии международной специализированной выставки «Белагро-2018», передает БелаПАН.

«В этом есть заслуга науки и промышленности», — заметил чиновник.

Он добавил, что за последние семь лет Беларусь экспортировала сельхозпродукции на 16 млрд долларов, общий объем производства сельхозпродукции за этот период составил 23 млрд долларов. «То есть экспортировано более двух третей произведенного. По цене и сервису она абсолютно конкурентоспособная», — констатировал Семашко.

«Давно стало фактом, что Беларусь полностью кормит свое государство, своих людей, а экспорт продовольствия стал одной из основных статей. Вклад промышленников в том, что мы дали более современное оборудование, современные технологии», — отметил вице-премьер.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Тэги: сельское хозяйство Белагро-2018 Персона: Владимир Семашко Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

«Белагро-2018». Трактор-трансформер, баба из колбасы и платье из зефира

«Белагро-2018». Трактор-трансформер, баба из колбасы и платье из зефира

Игорь Драко. СТРАСТИ. Пока толстый сохнет, худой сдохнет

Игорь Драко. СТРАСТИ. Пока толстый сохнет, худой сдохнет

«Едешь, как по морю». Репортаж из кабины комбайна

«Едешь, как по морю». Репортаж из кабины комбайна

Немецкий бизнес обжегся на белорусских колхозах

Немецкий бизнес обжегся на белорусских колхозах

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте