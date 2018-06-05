Эффективность сельского хозяйства в Беларуси выросла в пять-шесть раз — Семашко

С 1991 года количество занятых в сельском хозяйстве Беларуси сократилось с 1 млн 88 тыс. человек до 272 тыс. в 2017-м, но эффективность труда значительно выросла.

Об этом заместитель премьер-министра рассказал на открытии международной специализированной выставки «Белагро-2018», передает БелаПАН .

«В этом есть заслуга науки и промышленности», — заметил чиновник.

Он добавил, что за последние семь лет Беларусь экспортировала сельхозпродукции на 16 млрд долларов, общий объем производства сельхозпродукции за этот период составил 23 млрд долларов. «То есть экспортировано более двух третей произведенного. По цене и сервису она абсолютно конкурентоспособная», — констатировал Семашко.

«Давно стало фактом, что Беларусь полностью кормит свое государство, своих людей, а экспорт продовольствия стал одной из основных статей. Вклад промышленников в том, что мы дали более современное оборудование, современные технологии», — отметил вице-премьер.