Сотрудника «БПС-Сбербанк» приговорили к семи годам лишения свободы

Житель Новолукомля осужден за мошенничество в банковской сфере.

Суд Бешенковичского района вынес приговор в отношении 42-летнего жителя Новолукомля, который обвинялся в крупном мошенничестве в банковской сфере: он похитил почти 350 тыс. рублей, сообщает БЕЛТА .

Обвиняемый, работая в должности начальника отдела клиентского сервиса одного из ЦБУ ОАО «БПС-Сбербанк», заключал договоры расчетного счета с использованием дебетовой карточки. Затем он организовывал подготовку работниками банка документов, необходимых для формирования кредитного досье на кредитуемое лицо, заключал допсоглашение о предоставлении овердрафтного кредита к договору. После этого, обманув специалиста по операционно-кассовой работе банка, организовывал выдачу себе наличных с указанного депозитного счета по расходно-кассовым ордерам.

Бывший сотрудник банка приговорен к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.