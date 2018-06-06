Министр ЕЭК потребовал отменить запрет на ввоз в Россию белорусской «молочки»

Член Коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Валерий Корешков обратился в правительство России с требованием отменить запрет Россельхознадзора по импорту белорусской молочной продукции.

Вопрос о запрете ввоза белорусской «молочки» был поднят на заседании Коллегии ЕЭК 5 июня, сообщил БелТА источник в ЕАК.

По мнению Валерия Корешкова, введение этих ограничений нарушает пункт 5 статьи 58 раздела 11 Договора о Евразийском экономическом союзе.

Обращение адресовано первому вице-премьеру - министру финансов Антону Силуанову, вице-премьеру Алексею Гордееву и министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву.

Напомним, 4 июня Россельхознадзор принял решение с 6 июня 2018 года ввести временные ограничения на поставки в Россию молока и других видов молочной продукции белорусского производства.

Ограничения коснулись молока, молочной сыворотки, концентрата сывороточного и молочного белка.

Запрет относится ко всей указанной продукции, поставляемой в потребительской таре объемом более 2,5 литров. Продукция в упаковке до 2,5 л запрету не подлежит и может поставляться в Россию.