Пожар в чернобыльской зоне отчуждения в Украине: открытого огня нет

К 10:30 6 июня украинским спасателям удалось справиться с пожаром в чернобыльской зоне отчуждения на территории Украины.

По сообщению МЧС Украины , 6 июня открытого огня нет, а наблюдается тление травы, поваленных деревьев, пней. Ситуация взята под контроль.

В тушении пожара были задействованы 35 единиц техники и 150 человек.

Радиационный фон в районе пожара находится в пределах нормы.

Вечером 5 июня пресс-служба МЧС Беларуси сообщила, что в приграничных районах Беларуси в зоне влияния ЧАЭС радиационная обстановка была стабильна.