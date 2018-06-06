Пожар в чернобыльской зоне отчуждения в Украине: открытого огня нет

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К 10:30 6 июня украинским спасателям удалось справиться с пожаром в чернобыльской зоне отчуждения на территории Украины.

По сообщению МЧС Украины, 6 июня открытого огня нет, а наблюдается тление травы, поваленных деревьев, пней. Ситуация взята под контроль.

МЧС: из-за пожара в Чернобыльской зоне радиационный фон не повысился

В тушении пожара были задействованы 35 единиц техники и 150 человек. 

Радиационный фон в районе пожара находится в пределах нормы.

Вечером 5 июня пресс-служба МЧС Беларуси сообщила, что в приграничных районах Беларуси в зоне влияния ЧАЭС радиационная обстановка была стабильна.

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Тэги: Украина ЧАЭС пожар

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