Мошенники в сфере купли-продажи жилья благодаря «серым» схемам завладели 1,27 млн рублей

Завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере в сфере купли-продажи жилых помещений.

Фото Следственного комитета

Следствием установлено, что 49-летний минчанин с 2010 по 2016 год создал организованную группу. В ее составе фигурант путем обмана 23 человек завладел более 1,27 миллиона рублей под предлогом совершения сделок с квартирами или домами в столице и Минской области.

Соучастниками являлись 57-летний и 42-летний мужчины. В их обязанности входило подыскивать желающих приобрести недорогое жилье в Минске, а также собственников квартир, имеющих задолженности по оплате коммунальных услуг и не осуществивших их приватизацию.

Обвиняемые обещали потерпевшим оказать содействие за вознаграждение в два раза меньшее стоимости услуг риелторов. Позиционировали они себя экспертами рынка жилья с обширной базой и связями, работавшими как физические лица.

После получения аванса в размере от 10 до 50 тысяч рублей мужчины прерывали общение, ссылаясь на различные трудности по оформлению документов. Под угрозой обращения в правоохранительные органы возмещалось до 1/3 взноса.

С владельцами «проблемных» квартир обвиняемые вступали в доверительные отношения и убеждали продать жилье взамен на другое за пределами Минска с доплатой. Накануне сделки по отчуждению недвижимого имущества в пользу подставных лиц привозились спиртные напитки. Также для упрощения процедуры фигуранты склоняли продавцов к заключению фиктивных браков. Последующая перепродажа квартир добросовестным покупателям проводилась через агентства недвижимости.

В итоге пострадавшие оставались без жилья либо им предоставлялись помещения в сельских населенных пунктах. Разница стоимостей с вычетом расходов и комиссии не возвращалась.

Преступная деятельность фигурантов была пресечена сотрудниками ГУБОПиК МВД. Мужчинам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой) Уголовного кодекса. В ходе расследования к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В целях обеспечения возмещения ущерба наложен арест на имущество обвиняемых: 16 объектов недвижимости, 5 транспортных средств, денежные средства и иные ценности, общей стоимостью свыше 1 миллиона рублей.