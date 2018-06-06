Защитники Куропат продолжают протестовать против открытия развлекательного комплекса

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Защитники Куропат продолжают протестовать против открытия рядом с урочищем развлекательного комплекса с рестораном «Поедем поедим».

Возле входа в ресторан находятся два человека, в том числе сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец, передает БелаПАН.

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Политик сообщил, что накануне вечером на территорию комплекса въезжали машины с продуктами, а также вывозилась готовая еда, которую могли заказать различные фирмы.

6 июня, по его словам, в Куропатах планируется выступление поэтов. Он также не исключил, что вечером рядом с территорией комплекса будет установлена палатка.

С 31 мая общественные активисты и политики проводят акции против открытия комплекса.

Сюжет: Защита Куропат

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Тэги: Куропаты Бульбаш-холл Персона: Павел Северинец

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