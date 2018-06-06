Директор ЖЭУ в Московском районе Минска задержан по подозрению в получении взятки

По подозрению в получении взятки задержан директор одного из ЖЭУ Московского района столицы, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

При проведении процедуры закупки электрооборудования за счет собственных средств предприятия за благоприятное решение вопроса о заключении договора поставки, подписание счета-протокола и своевременную оплату по указанному договору руководитель получил взятку от представителя коммерческой структуры.

В ходе расследования директор признался в том, что получал денежные вознаграждения неоднократно, при этом размер вознаграждения, который не превышал 5% от суммы оплаты за поставку электрооборудования в адрес ЖЭУ, устанавливал самостоятельно.

В отношении фигуранта возбуждено несколько уголовных дел по ч. 1 ст. 430 УК (получение взятки).