Директор ЖЭУ в Московском районе Минска задержан по подозрению в получении взятки

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По подозрению в получении взятки задержан директор одного из ЖЭУ Московского района столицы, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

При проведении процедуры закупки электрооборудования за счет собственных средств предприятия за благоприятное решение вопроса о заключении договора поставки, подписание счета-протокола и своевременную оплату по указанному договору руководитель получил взятку от представителя коммерческой структуры.

В ходе расследования директор признался в том, что получал денежные вознаграждения неоднократно, при этом размер вознаграждения, который не превышал 5% от суммы оплаты за поставку электрооборудования в адрес ЖЭУ, устанавливал самостоятельно.

В отношении фигуранта возбуждено несколько уголовных дел по ч. 1 ст. 430 УК (получение взятки).

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Тэги: коррупция взятки

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