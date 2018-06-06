На защитников Куропат сотрудники ГАИ составили протоколы о нарушении ПДД
На защитников Куропат сотрудники ГАИ составили протоколы о нарушении Правил дорожного движения (ПДД). Их, в частности, обвиняют в нарушении пункта 17.1 ПДД в связи с нахождением пешеходов на проезжей части.
Протоколы составлены на сопредседателя оргкомитета по созданию партии «БХД» Павла Северинца, активистов Леонида Кулакова и Ольгу Николайчик.
Машина ГАИ прибыла к развлекательному комплексу с рестораном «Поедем поедим» после того, как защитники Куропат преградили дорогу одному из автомобилей, который приехал в ресторан, пишет
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