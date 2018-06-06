На защитников Куропат сотрудники ГАИ составили протоколы о нарушении ПДД

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На защитников Куропат сотрудники ГАИ составили протоколы о нарушении Правил дорожного движения (ПДД). Их, в частности, обвиняют в нарушении пункта 17.1 ПДД в связи с нахождением пешеходов на проезжей части.

Протоколы составлены на сопредседателя оргкомитета по созданию партии «БХД» Павла Северинца, активистов Леонида Кулакова и Ольгу Николайчик.

Машина ГАИ прибыла к развлекательному комплексу с рестораном «Поедем поедим» после того, как защитники Куропат преградили дорогу одному из автомобилей, который приехал в ресторан, пишет БелаПАН.

Сюжет: Защита Куропат

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Тэги: Куропаты Бульбаш-холл Персона: Павел Северинец Леонид Кулаков Ольга Николайчик

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