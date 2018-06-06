Лукашенко поручил реконструировать Ледовый дворец в Новополоцке до конца года

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Витебскому облисполкому и Новополоцкому горисполкому поручено до 31 декабря 2018 года реконструировать Ледовый дворец в Новополоцке, возвести крытую ледовую тренировочную площадку и объекты инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения их функционирования. Соответствующий указ №220 подписал Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба главы государства.

Указ подписан в целях создания условий для проведения спортивных соревнований, подготовки спортсменов, привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом.

Согласно информации на сайте федерации хоккея Беларуси, Ледовый дворец в Новополоцке был построен в 1994 году.

Наиболее известными воспитанниками новополоцкого хоккея являются братья Андрей и Сергей Костицыны – одни из немногих белорусских игроков, кто выступал в Национальной хоккейной лиге.

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Тэги: ледовый дворец реконструкция Персона: Александр Лукашенко Город: Новополоцк

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