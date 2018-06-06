Лукашенко поручил реконструировать Ледовый дворец в Новополоцке до конца года
Витебскому облисполкому и Новополоцкому горисполкому поручено до 31 декабря 2018 года реконструировать Ледовый дворец в Новополоцке, возвести крытую ледовую тренировочную площадку и объекты инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения их функционирования. Соответствующий указ №220 подписал Александр Лукашенко,
Указ подписан в целях создания условий для проведения спортивных соревнований, подготовки спортсменов, привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом.
Согласно информации на сайте федерации хоккея Беларуси, Ледовый дворец в Новополоцке
Наиболее известными воспитанниками новополоцкого хоккея являются братья Андрей и Сергей Костицыны – одни из немногих белорусских игроков, кто выступал в Национальной хоккейной лиге.
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