Партия БНФ выдвинула требования Министерству образования

Партия БНФ требует от Министерства образования разобраться в ситуации с отчислением студентов по политическим мотивам.

Как сообщает пресс-служба партии, 6 июня состоялась встреча председателя Партии БНФ Григория Костусева с министром образования Игорем Карпенко. Поводом для встречи стала ситуация с угрозами отчисления из могилевского социально-гуманитарного колледжа активиста «Молодежи БНФ» и члена ОО «БНФ «Адраджэнне» Александра Москалева.

«Администрация учебного заведения не скрывает противозаконных политических мотивов давления на успешного в обучении студента, угрожая ему исключением в случае, если он не оставит ряды БНФ», — отмечается в сообщении партии.

Во время встречи Костусев проинформировал министра образования о ситуации с отчислением из белорусских учебных заведений студентов и учащихся в связи с их общественно-политической деятельностью. Отдельно он отметил, что противоправные действия чиновников от образования, которые осуществляют дискриминацию молодежи на основании принадлежности к общественным объединениям и политическим партиям, подпадают под признаки преступления, предусмотренного статьями 190 (нарушение равноправия граждан) и 194 (воспрепятствование законной деятельности общественных объединений) Уголовного кодекса.

Костусев подчеркнул, что практика преследования студенчества за участие в оппозиционных партиях и общественных объединениях несовместима с европейскими стандартами академических свобод и ставит под угрозу выполнение Беларусью условий Болонского процесса, к которому страна присоединилась.

«Таким образом, противоправные и дискриминационные действия администраций отдельных учебных заведений вредят не только конкретным студентам, но и всей системе образования целиком, обусловливают невыполнение нашей страной условий присоединения к европейскому образовательному пространству, угрожают изоляцией белорусских университетов от европейского межвузовского сотрудничества», — сказал председатель партии.

Он напомнил министру о вопиющих случаях отчисления в 2017 году из вузов лидеров «Молодежи БНФ» Юрия Лукашевича и Анны Пахолко (Смилевич) и потребовал принятия мер по восстановлению нарушенных прав студентов и недопущению таких случаев в будущем. Костусев подчеркнул, что ситуация вокруг учащегося могилевского социально-гуманитарного колледжа Александра Москалева находится под его пристальным вниманием.

Костусев передал министру официальное обращение Партии БНФ о ситуации с давлением на Москалева, на которое должен быть дан ответ в соответствии с законодательством об обращениях юридических лиц.