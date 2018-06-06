В Берлине пройдет встреча глав МИД «нормандской четверки»

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На следующей неделе в Берлине пройдет встреча министров иностранных дел государств, входящих в «нормандскую четверку».

Фото pxhere.com

Как сообщили в МИД РФ, министры соберутся для обсуждения ситуации в Украине в понедельник, 11 июня.

В конце мая президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил в Киеве, что существует надежда на активизацию переговоров в «нормандском» формате: «Я надеюсь все же, что после тех переговоров, которые мы имели в Берлине, которые вы [Петр Порошенко] провели с федеральным канцлером, президентом Эммануэлем Макроном в Аахене. Я думаю, что все эти переговоры, и беседа канцлера в Сочи будут способствовать активизации «нормандского» процесса».

Сюжет: Переговоры по Украине

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Тэги: ситуация на юго-востоке Украины встреча в нормандском формате Город: Берлин

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