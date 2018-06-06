Федерация хоккея перенесла отчетную конференцию

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В ближайшую пятницу отчетная конференция Федерация хоккея Республики Беларусь (ФХРБ) не состоится.

Как сообщалось ранее, на конференции должны были подвести итоги сезона 2017/2018.

В ФХРБ сообщили, что мероприятие перенесено на более поздний срок — в пятницу невозможно будет собрать необходимо количество для кворума членов федерации.

Напомним, минское «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ сезона 2017/2018 заняло 10-е место в Западной конференции и не попало в плей-офф. А национальная сборная страны, вообще, проиграла все свои матчи на групповом этапе чемпионата мира, который прошел в Дании, и вылетела в низший дивизион.

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Тэги: ФХРБ хоккей-Беларусь

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