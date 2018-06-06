Скончался народный артист Беларуси композитор Эдуард Зарицкий

Ушел из жизни известный композитор народный артист Беларуси Эдуард Зарицкий. Ему было 72 года. Как стало известно Naviny.by, композитор тяжело болел, но свой недуг не афишировал. Тело Эдуарда Зарицкого было обнаружено 6 июня в его квартире.

Зарицкий более известен как композитор-песенник. Он написал музыку для порядка 600 песен, которые исполняли и исполняют популярные певцы советской, белорусской и российской сцены от Владимира Вуячиа до Филиппа Киркорова.

Эдуард Зарицкий родился 9 февраля 1946 года в городе Красный Кут Саратовской области. С 1948 года жил в Минске — в одном из полукруглых домов на площади Победы.

Окончил Белорусскую государственную консерваторию по классу композиции профессора Анатолия Богатырева. Стал одним из самых молодых членов Союза композиторов Беларуси, куда вступил в 20-летнем возрасте во время прохождения срочной службы. Работал дирижером в Театре юного зрителя.

Он автор таких известных песен как «Белыя крылы», «Замова», «Начныя кастры», «Будьма», «Палыновая ростань», «Листок календаря». Его песня «Так пришла к нам Победа» ежегодно звучит 9 мая.

Писал музыку для белорусской сборной в Клубе веселых и находчивых, сам играл в КВН и даже стал чемпионом СССР.

Его творческое наследие также составляют симфонии, сюиты, концерты для габоя и волторны. Зарицкий писал музыку к спектаклям, кинофильмам и мюзиклам, создал циклы на стихи Адама Мицкевича, Якуба Коласа и Владимира Короткевича.

В 2006 году был награжден орденом Франциска Скорины.

Дочь Эдуарда Зарицкого Лина живет в Германии, тоже занимается музыкой.