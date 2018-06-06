СМИ: Диего Марадона госпитализирован

Один из величайших футболистов всех времен, чемпион мира 1986 года Диего Марадона, подписавший контракт с брестским «Динамо», в настоящее время находится в одной из клиник колумбийского Кали.

Фото с сайта wikipedia.org

Как пишет The Sun , Марадона пройдет обследование — аргентинца беспокоят боли в колене.

Медики отметили, что после проведенной диагностики Диего будет назначено соответствующее лечение.

Ожидается, что легендарный в прошлом футболист проведет в больнице около восьми дней.

Пресс-служба брестского «Динамо» долгое время не комментировала информацию о достигнутых с Марадоной договоренностях о сотрудничесве.

Лишь 22 мая в Абу-Даби (ОАЭ) прошла пресс-конференция, на которой легендарный аргентинец был официально представлен в качестве председателя правления ФК «Динамо-Брест».