СМИ: Диего Марадона госпитализирован
Один из величайших футболистов всех времен, чемпион мира 1986 года Диего Марадона, подписавший контракт с брестским «Динамо», в настоящее время находится в одной из клиник колумбийского Кали.
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Медики отметили, что после проведенной диагностики Диего будет назначено соответствующее лечение.
Ожидается, что легендарный в прошлом футболист проведет в больнице около восьми дней.
Пресс-служба брестского «Динамо» долгое время не комментировала информацию о достигнутых с Марадоной договоренностях о сотрудничесве.
Лишь 22 мая в Абу-Даби (ОАЭ) прошла пресс-конференция, на которой легендарный аргентинец был официально представлен в качестве председателя правления ФК «Динамо-Брест».
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