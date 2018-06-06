Еще одного сержанта из учебного центра в Печах отправили за решетку

/ Происшествия
Просмотров: 1751 Комментариев: 1

Очередной приговор в отношении военнослужащего 72-го гвардейского Объединенного учебного центра в Печах вынес сегодня приговор суд Борисовского района.

Фото pixabay.com

Сержант признан виновным в целом ряде преступлений (от взяток до дедовщины).


По делу о дедовщине в Печах задержаны два офицера, семь сержантов и старшина

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 года с отбыванием в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, на срок 5 лет, с лишением воинского звания «сержант».

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в Минский областной суд в установленный законом срок.

Это уже не первый подобный приговор в отношении военнослужащих.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: дедовщина в Печах Город: Борисов

Другие материалы на эту тему:

Довели до суицида? Следствие по делу Коржича завершено, но вопросы остались

Довели до суицида? Следствие по делу Коржича завершено, но вопросы остались

Еще одна смерть в Печах. Еще одно уголовное дело

Еще одна смерть в Печах. Еще одно уголовное дело

Смерть в Печах. Провинившихся офицеров понижают, но не увольняют?

Смерть в Печах. Провинившихся офицеров понижают, но не увольняют?

«Это же беспредел!» Что говорят в Печах о гибели солдата

«Это же беспредел!» Что говорят в Печах о гибели солдата

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте