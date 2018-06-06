Еще одного сержанта из учебного центра в Печах отправили за решетку

Очередной приговор в отношении военнослужащего 72-го гвардейского Объединенного учебного центра в Печах вынес сегодня приговор суд Борисовского района.

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Сержант признан виновным в целом ряде преступлений (от взяток до дедовщины).

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 года с отбыванием в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, на срок 5 лет, с лишением воинского звания «сержант».

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в Минский областной суд в установленный законом срок.

Это уже не первый подобный приговор в отношении военнослужащих.