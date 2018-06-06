Юрий Козиятко назначен заместителем гендиректора агентства «Минск-новости»

Бывший генеральный директор телеканала СТВ Юрий Козиятко назначен заместителем генерального директора по развитию информационного коммунального унитарного предприятия «Агентство «Минск-Новости» (учреждено Мингорисполкомом в марте 2001 года). 5 июня он приступил к исполнению своих обязанностей, сообщили БелаПАН в агентстве.

Козиятко стал четвертым заместителем генерального директора агентства Екатерины Дубинской. По сведениям БелаПАН, ранее должность зама по развитию была сокращена, но сейчас восстановлена.

В структуру предприятия входят информагентство «Минск новости» (minsknews.by), газеты «Минский курьер», «Вечерний Минск», журнал «Качели» (для детей и подростков), а также «Радио-Минск». В планах — создание городского телеканала.

6 февраля нынешнего года Козиятко был освобожден от должности гендиректора СТВ — одновременно с председателем Белтелерадиокомпании Геннадием Давыдько и главным редактором газеты «Советская Белоруссия» Павлом Якубовичем. Место Козиятко занял первый заместитель министра информации Игорь Луцкий, Давыдько — его заместитель Иван Эйсмонт (супруг пресс-секретаря президента Натальи Эйсмонт), Якубовича — генеральный директор государственного информагентства БелТА Дмитрий Жук.

62-летний Давыдько сейчас возглавляет пропрезидентское общественное объединение «Белая Русь» (избран председателем в январе 2018 года) и является членом Совета Республики (назначение состоялось в день отставки, 6 февраля). 71-летний Якубович заявил БелаПАН, что продолжит заниматься урочищем Куропаты и работать в общественном совете при МВД. Судьба 54-летнего Юрия Козиятко до сих пор не была известна. В сентябре 2016 года он был награжден орденом Почета — за «значительный вклад в реализацию социальной и экономической политики страны, заслуги в развитии законодательства и парламентаризма».