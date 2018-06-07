Задержан второй подозреваемый в разбойном нападении на пенсионера в Столбцовском районе

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Сотрудниками Копыльского РОВД в деревне Быстрица Копыльского района задержан второй подозреваемый в разбойном нападении на пенсионера в Столбцовском районе, сообщает УВД Миноблисполкома.

Разыскиваемый находился в доме у знакомого, с которым распивал спиртное. В настоящее время он, как и его подельник в нападении, находится в изоляторе временного содержания Столбцовского РОВД.

В Минской области совершено разбойное нападение на пенсионера. Один подозреваемый задержан, второй — разыскивается

Нападение на 79-летнего пенсионера было совершено 5 июня в деревне Денисы Столбцовского района. В незакрытый дом зашли двое мужчин и под угрозой ножа начали требовать деньги. Нападавшие связали пенсионера, ножом причинили ему телесные повреждения, похитили 3000 рублей, после чего скрылись. Высвободившись, потерпевший позвонил в милицию.

В ходе первоначальных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к совершению преступления могут иметь отношение двое сезонных рабочих местного сельхозпредприятия. Были установлены их личности — 47-летний житель Воложинского района и 48-летний житель Логойского района. Оба ранее судимы.

Также были установлено, что фигуранты на попутном транспорте направились в поселок Ивенец Воложинского района, где приобрели спиртные напитки, продукты питания, после чего поехали в деревню Шараи Воложинского района. Там был задержан один из подозреваемых. Второй нападавший, забрав большую часть похищенного, скрылся.

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