Глава КГБ рассказал о новых коррупционных разоблачениях

/ Общество
Просмотров: 2148 Комментариев: 0

Председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик 7 июня заявил журналистам о новых коррупционных разоблачениях в Беларуси, в связи с которыми задержаны несколько высоких должностных лиц.

«Уровень высокий, взятки большие», — сказал глава КГБ. Речь, по его словам, идет о взятках на десятки тысяч долларов, а самая крупная на данный момент — 140 тысяч за год. Называть задержанных фигурантов этих преступлений глава КГБ не стал. По его словам, пока об этом говорить рано, «надо закрепить доказательства». Вместе с тем он пообещал, что информация будет обнародована в ближайшее время, передает БелаПАН.

Вакульчик отметил, что КГБ работает так, чтобы «зацепить не только верхушку, а всю систему», связанную с коррупционными преступлениями. Глава КГБ также добавил, что разработка подобных коррупционных преступлений идет достаточно длительное время.

Напомним, Александр Лукашенко, общаясь с журналистами 2 июня, заявил, что в ближайшие дни общественности станет известно о новых громких коррупционных разоблачениях.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Тэги: КГБ коррупция Персона: Валерий Вакульчик

Другие материалы на эту тему:

Самые «дорогие» чиновники страны. Топ-10 громких коррупционных дел

Самые «дорогие» чиновники страны. Топ-10 громких коррупционных дел

КГБ задержал помощника президента за взятку 200 тыс. долларов

КГБ задержал помощника президента за взятку 200 тыс. долларов

Бывшая глава ФСЗН Людмила Бачило осуждена на восемь лет за взятки

Бывшая глава ФСЗН Людмила Бачило осуждена на восемь лет за взятки

«За коррупцию пощады не ждите!» Лукашенко вновь припугнул чиновников

«За коррупцию пощады не ждите!» Лукашенко вновь припугнул чиновников

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте