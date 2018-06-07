Глава КГБ рассказал о новых коррупционных разоблачениях

Председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик 7 июня заявил журналистам о новых коррупционных разоблачениях в Беларуси, в связи с которыми задержаны несколько высоких должностных лиц.

«Уровень высокий, взятки большие», — сказал глава КГБ. Речь, по его словам, идет о взятках на десятки тысяч долларов, а самая крупная на данный момент — 140 тысяч за год. Называть задержанных фигурантов этих преступлений глава КГБ не стал. По его словам, пока об этом говорить рано, «надо закрепить доказательства». Вместе с тем он пообещал, что информация будет обнародована в ближайшее время, передает БелаПАН .

Вакульчик отметил, что КГБ работает так, чтобы «зацепить не только верхушку, а всю систему», связанную с коррупционными преступлениями. Глава КГБ также добавил, что разработка подобных коррупционных преступлений идет достаточно длительное время.

Напомним, Александр Лукашенко, общаясь с журналистами 2 июня, заявил, что в ближайшие дни общественности станет известно о новых громких коррупционных разоблачениях.