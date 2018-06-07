Макрон «шантажирует» Трампа

Накануне саммита в формате «большой семерки» Елисейский дворец предупредил Белый дом, что может не подписать итоговую декларацию.

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Как отмечается, французы вслед за немцами выставили условие американцам по поводу итогового документа, который как обычно принимается лидерами G7.

В Париже сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон полагает, что страны «большой семерки» должны договориться по целому ряду принципиальных вопросов. В частности, называются темы пошлин США на сталь и алюминий из ЕС, сделка по иранскому ядерному разоружению, а также Парижское соглашение по климату.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что ожидает тяжелых переговоров на саммите G7 8-9 июня в Квебеке.