Макрон «шантажирует» Трампа
Накануне саммита в формате «большой семерки» Елисейский дворец предупредил Белый дом, что может не подписать итоговую декларацию.
Как отмечается, французы вслед за немцами выставили условие американцам по поводу итогового документа, который как обычно принимается лидерами G7.
В Париже сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон полагает, что страны «большой семерки» должны договориться по целому ряду принципиальных вопросов. В частности, называются темы пошлин США на сталь и алюминий из ЕС, сделка по иранскому ядерному разоружению, а также Парижское соглашение по климату.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что ожидает тяжелых переговоров на саммите G7 8-9 июня в Квебеке.
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