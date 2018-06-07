Правительство ввело лицензирование импорта изделий из гипса

/ Экономика
Просмотров: 104 Комментариев: 0

Лицензирование коснется отдельных видов изделий из гипса, которые завозятся в Беларусь из-за пределов таможенной территории Евразийского экономического союза.

Лицензии будут выдавать Министерство антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Министерством архитектуры и строительства, сообщает пресс-служба правительства.

Поставка такой продукции возможна при установлении минимальных цен на нее.

Ограничение не распространяется на импорт в Беларусь товаров, происходящих и ввозимых из стран СНГ, Грузии, Сербии и Вьетнама.

Правительство Беларуси предлагает ввести аналогичное лицензирование импорта на таможенную территорию ЕАЭС. 

Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и действует в течение шести месяцев. 

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: гипс лицензирование

Другие материалы на эту тему:

Лицензирование импорта: на счету каждый миллион

Лицензирование импорта: на счету каждый миллион

Лицензирование импорта: на счету каждый миллион

Лицензирование импорта: на счету каждый миллион

Белорусская розница опасается новых «разборок» на своей территории

Белорусская розница опасается новых «разборок» на своей территории

Либерализация по-белорусски: в розницу, а не оптом

Либерализация по-белорусски: в розницу, а не оптом

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте