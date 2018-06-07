Правительство ввело лицензирование импорта изделий из гипса
Лицензирование коснется отдельных видов изделий из гипса, которые завозятся в Беларусь из-за пределов таможенной территории Евразийского экономического союза.
Лицензии будут выдавать Министерство антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Министерством архитектуры и строительства,
Поставка такой продукции возможна при установлении минимальных цен на нее.
Ограничение не распространяется на импорт в Беларусь товаров, происходящих и ввозимых из стран СНГ, Грузии, Сербии и Вьетнама.
Правительство Беларуси предлагает ввести аналогичное лицензирование импорта на таможенную территорию ЕАЭС.
Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и действует в течение шести месяцев.
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