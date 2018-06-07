Шуневич о конфликте вокруг развлекательного комплекса в Куропатах: никакой особой позиции МВД в этом вопросе нет

МВД не будет становиться на какую-либо сторону в конфликте вокруг развлекательного комплекса с рестораном «Поедем поедим», построенного возле урочища Куропаты. Такую позицию озвучил журналистам 7 июня в парламенте министр внутренних дел Игорь Шуневич.

«Подход очень прагматичный и простой — есть решение власти о выделении земли для этого заведения. Есть само заведение, которое построено, возведено и планируется к своему функционированию. Есть общественный порядок, который существует ныне вокруг этого объекта. Часть [людей] пытается кормить приехавших, часть пытается не допустить этой кормежки. Мы будем реагировать только на нарушение общественного порядка, не занимая ничью из сторон в этом конфликте», — сказал Шуневич.

«Никакой особой позиции Министерства внутренних дел в этом вопросе нет и не будет, — добавил он. — Если будет заявление одной из сторон, мы будем его рассматривать в соответствии с законодательством. Нарушитель общественного порядка будет привлекаться к соответствующей с законом ответственности. Инициативно каким-то образом быть буфером мы, безусловно, не будем».

С 31 мая общественные активисты и политики проводят акции протеста против открытия возле урочища комплекса с рестораном «Поедем поедим».

6 июня в отношении защитников Куропат сотрудники ГАИ составили протоколы о нарушении правил дорожного движения.