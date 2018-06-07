Министр Леонид Заяц вылетел в Москву для решения молочного вопроса

Делегация Минсельхозпрода Беларуси во главе с министром вылетела в Москву для решения вопроса с поставками молока.

На сегодня запланированы переговоры с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым, сообщает БелТА со ссылкой на источник в белорусском министерстве.

Вчера визит анонсировал зампред правительства Беларуси Михаил Русый.

Напомним, 4 июня Россельхознадзор принял решение с 6 июня 2018 года ввести временные ограничения на поставки в Россию молока и других видов молочной продукции белорусского производства.

Ограничения коснулись молока, молочной сыворотки, концентрата сывороточного и молочного белка.

Запрет относится ко всей указанной продукции, поставляемой в потребительской таре объемом более 2,5 литров. Продукция в упаковке до 2,5 л запрету не подлежит и может поставляться в Россию.

Вопрос о запрете ввоза белорусской «молочки» был поднят на заседании Коллегии ЕЭК 5 июня. Член Коллегии по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков обратился в правительство России с требованием отменить запрет.