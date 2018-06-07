8 июня в Беларуси будет преимущественно без осадков

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8 июня на большей территории Беларуси ожидается сухая погода. Лишь днем по северо-востоку пройдут кратковременные дожди, а в отдельных районах грозы.

В пятницу будет переменная облачность. Ветер ночью прогнозируется неустойчивый слабый, днем юго-западный, западный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

8 июня будет теплее, чем в среду и четверг. Температура ночью составит 5-11 градусов выше нуля. Днем будет от плюс 19 по северо-востоку до 27 градусов тепла по юго-западу страны, сообщает Белгидромет.