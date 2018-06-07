Милиция задержала на «Белагро» несколько человек «в стельку пьяных»

Сотрудники милиции обеспечивают безопасность на выставке «Белагро-2018», которая проводится 5—10 июня вблизи деревни Щомыслица Минского района, сообщает УВД Минского облисполкома.

«В целом серьезных правонарушений не фиксируется. В порядке исключения можно лишь отметить несколько фактов нахождения граждан в сильной стадии алкогольного опьянения. Например в первый день работы выставки по данному поводу сотрудники Минского РУВД доставили в Ждановичский отдел милиции трех граждан, в их отношении составлены административные протоколы», — говорится в сообщении УВД.

Напомним, около 140 компаний из 28 стран принимают участие в международной специализированной выставке «Белагро-2018», которая открылась 5 июня в торговом центре «Глобус парк» под Минском.