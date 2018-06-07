СМИ: по требованию матери Александра Коржича следствие провело эксгумацию тела

6 июня проведена эксгумация тела Александра Коржича. Это было требованием матери погибшего солдата, которая не согласилась с выводами следствия. Она обратилась в Следственный комитет и Администрацию президента с требованием провести эксгумацию для дополнительной медицинской экспертизы, сообщает svaboda.org .

Фото svaboda.org

Напомним, о завершении расследования СК объявил 19 апреля. Следователи рассматривали три версии причины смерти солдата: самоубийство, доведение до самоубийства и умышленное убийство. Правоохранители пришли к выводу, что рядового довели до самоубийства действия обвиняемых сержантов. По отношению к Коржичу они являлись начальниками.

В доведении до самоубийства рядового 3-й учебной танковой роты 3-й школы 72-го Объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов Вооруженных сил уроженца Пинска рядового Александра Коржича обвиняются три сержанта из его части. Им инкриминируется совершение преступления по ч. 3 ст. 455 УК (злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти). Данный состав относится именно к воинским преступлениям. Уголовное дело возбуждено именно по ч. 3 ст. 455, а не по ст. 145 УК (доведение до самоубийства), поскольку было совершено должностное преступление, повлекшее тяжкие последствия.

Рядового Коржича 3 октября 2017 года нашли повешенным в подвале медицинской роты.