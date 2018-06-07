Лукашенко потребовал от нового главы Госинспекции охраны животного и растительного мира навести в ней железный порядок

Александр Лукашенко потребовал навести железный порядок в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте. Об этом он заявил 7 июня на встрече с новым начальником инспекции Юрием Тертелем, сообщает пресс-служба главы государства.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Ваша задача — прийти в инспекцию, разобраться с тем штатом, с которым вы будете работать, посмотреть на людей и железной рукой навести порядок в инспекции, а затем и ликвидировать узкие места, которые, возможно, возникли в стране по охране животного и растительного мира», — поручил Лукашенко.

При этом глава государства отметил: «Очень много будет кривотолков, разговоров, что Лукашенко опять взял крен на назначение военных в те или иные гражданские структуры. Я этого абсолютно не боюсь, вы должны быть к этому готовы. Более того, не скажешь, что государственная инспекция — гражданская. А с тем видением, которое у меня на эту инспекцию, она больше, чем военная».

Лукашенко подчеркнул, что этот госорган создавался по его инициативе и на базе определенных структур за счет их численности, чтобы не выделять лишние деньги из бюджета и не плодить лишних людей в погонах. «У нас богатство одно — это природа. Господь нас наделил прекрасной природой, ее основой является растительный и животный мир. Но этот дар не может быть бесконечно хорошим, если к нему плохо относиться. Его надо беречь, лелеять, восстанавливать. Нашу природу и тот животный мир, с которым мы сегодня живем, надо сохранить. Поэтому была создана эта инспекция».

Он добавил, что со времени в инспекции стали забывать о своих главных обязанностях: «В борьбе с правонарушителями и браконьерами разного типа некоторые сами стали браконьерами. Это дошло и до начальников. Если начальник — браконьер, система не сможет бороться против браконьеров. Поэтому я был вынужден отстранить от занимаемой должности ряд начальников этой инспекции и поручил найти человека жесткого, дисциплинированного — военного человека. Их было десятки, выбор пал на вас».

Лукашенко обратил внимание, что инспекция охраны животного и растительного мира при президенте — особая структура, ее некоторые сотрудники даже вооружены. «То есть это военизированное подразделение, поэтому расхлябанности, недисциплинированности там быть не должно. Я очень надеюсь, что вы не подведете и наведете порядок в этой системе. Очень нужно это сделать», — подытожил белорусский руководитель.

Назначение Тертеля начальником Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Лукашенко согласовал 1 июня. До этого Тертель работал начальником отдельной службы активных мероприятий (ОСАМ), или так называемого пограничного спецназа. Прежний начальник госинспекции Сергей Новиков и его заместитель Александр Дунькович 2 мая были освобождены от должности за непринятие мер по пресечению правонарушений и фактов коррупции в подведомственных организациях.