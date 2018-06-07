На корреспондента «Белсата», освещавшую акцию протеста в Куропатах, составили протокол за незаконное распространение продукции СМИ

/ Общество
Просмотров: 76 Комментариев: 0

Милиция составила административный протокол по ч. 2 ст. 22.9 КоАП (незаконное изготовление и распространение продукции СМИ) в отношении корреспондента польского телеканала «Белсат» Екатерины Андреевой. 6 июня она работала на акции протеста против открытия возле Куропат развлекательного комплекса с рестораном «Поедем поедим», сообщает сайт телеканала.

На акции возле Куропат задержана корреспондент «Белсата» Екатерина Андреева

Андрееву задержали около 16:10 во время прямого эфира. Не назвавший себя сотрудник милиции в штатском заявил ей, что деятельность «Белсата» на территории Беларуси незаконна, и увел в автомобиль. Журналистку доставили в Боровлянский отдел УВД Миноблисполкома, где она провела больше часа.

С 31 мая общественные активисты и политики проводят акции протеста против открытия возле урочища развлекательного комплекса, пишет БелаПАН.

Сюжет: Защита Куропат

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Тэги: Белсат Куропаты Бульбаш-холл Персона: Екатерина Андреева

Другие материалы на эту тему:

В Куропатах отметили 30-летие открытия страшной правды о массовых расстрелах

В Куропатах отметили 30-летие открытия страшной правды о массовых расстрелах

Куропатам нужна мощеная дорога. Объявлен сбор средств

Куропатам нужна мощеная дорога. Объявлен сбор средств

«Не кабак, а музей». В Куропатах протестовали против открытия ресторана

«Не кабак, а музей». В Куропатах протестовали против открытия ресторана

«Поедем, поедим» в Куропаты. Ресторанный комплекс готовится к открытию

«Поедем, поедим» в Куропаты. Ресторанный комплекс готовится к открытию

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте