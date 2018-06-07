На корреспондента «Белсата», освещавшую акцию протеста в Куропатах, составили протокол за незаконное распространение продукции СМИ

Милиция составила административный протокол по ч. 2 ст. 22.9 КоАП (незаконное изготовление и распространение продукции СМИ) в отношении корреспондента польского телеканала «Белсат» Екатерины Андреевой. 6 июня она работала на акции протеста против открытия возле Куропат развлекательного комплекса с рестораном «Поедем поедим», сообщает сайт телеканала.

Андрееву задержали около 16:10 во время прямого эфира. Не назвавший себя сотрудник милиции в штатском заявил ей, что деятельность «Белсата» на территории Беларуси незаконна, и увел в автомобиль. Журналистку доставили в Боровлянский отдел УВД Миноблисполкома, где она провела больше часа.