Более 20 ран. В Ленобласти белорус зарубил знакомого

Гражданин Беларуси осужден к девяти годам колонии строгого режима за убийство в Ленинградской области знакомого.

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Как сообщается, 35-летний белорус приехал в Ломоносовский район в гости к 66-летнему знакомому.

Мужчины отмечали встречу за столом. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Не найдя аргументов, гость схватился за топор.

Эксперты обнаружили на теле убитого более 20 ран от ударов в область жизненно важных органов.

Сегодня сообщалось, что в деревне Бацунь (Буда-Кошелевский район) житель районного центра нанес топором серьезные травмы двум сельчанам.