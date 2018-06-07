Более 20 ран. В Ленобласти белорус зарубил знакомого

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Гражданин Беларуси осужден к девяти годам колонии строгого режима за убийство в Ленинградской области знакомого.

Фото pixabay.com

Как сообщается, 35-летний белорус приехал в Ломоносовский район в гости к 66-летнему знакомому.

В Березинском районе ранее судимый зарубил топором пенсионерку и спрятал тело в погребе

Мужчины отмечали встречу за столом. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Не найдя аргументов, гость схватился за топор.

Эксперты обнаружили на теле убитого более 20 ран от ударов в область жизненно важных органов.

Сегодня сообщалось, что в деревне Бацунь (Буда-Кошелевский район) житель районного центра нанес топором серьезные травмы двум сельчанам.

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Тэги: топор убийство пьянство Город: Ломоносов

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