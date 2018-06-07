На голову канадке упали фекалии с самолета

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Из-за инцидента у женщины развился конъюнктивит: ее глаз сильно увеличился в размерах.

Сьюзан Аллан из Британской Колумбии заявила, что на нее через люк автомобиля с неба упали человеческие нечисоты, сообщает TheStar.com.

Канадка с сыном ждали зеленого сигнала на светофоре, когда на машину начали падать фекалии. В небе они увидели летящий самолет.

Она предоставила справку от врача, в которой говорится, что у нее был коньюнктивит из-за попавших в глаза фекалий.

Сьюзан не хотела рассказывать публично о произошедшем, но решилась на это из-за бездействия местных властей.

По данным Транспортного агентства Канады, воздушные суда с туалетами обычно прочищают в специальных зонах в аэропортах. Однако иногда баки с отходами могут протекать в воздухе. Если это происходит на большой высоте, фекалии замерзают, смешиваются с дезинфицирующим средством и превращаются в так называемый «синий лед». В случае если самолет с протекающим баком летит на низкой высоте, фекалии могут упасть на Землю в обычном виде.

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Тэги: фекалии нечистоты Канада Персона: Сьюзан Аллан Город: Ванкувер

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