Участок возле заказника «Лебяжий» продали ливанцу и непальцу

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Аукцион по продаже части территории торгового дома «Ждановичи», примыкающего к заказнику «Лебяжий», выиграл неизвестный инвестор ООО «Сетко интернешнл». За землю он заплатил 20 миллионов долларов.

Неизвестный инвестор купил на аукционе участок вблизи заказника «Лебяжий»

Согласно выписке из госрегистра юрлиц и индивидуальных предпринимателей, у ООО «Сетко Интернешнл» три учредителя: зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания «Ностал Бизнес Корп.», а также Абду Мишель Абдо и Шрестха Нирадж Говинда, передает TUT.by.

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Абду Мишель Абдо — брат основателя BNK Holding ливанского происхождения Абдо Ромео Абдо. А BNK Holding построил и управляет ТРЦ «Галилео», а также бизнес-центрами RUBIN PLAZA, SILVER TOWER и TERRUM в Минске. Абду Мишель занимается оперативным управлением в «Галилео». Он также развивает находящиеся там магазины итальянского масс-маркета Terranova и Calliope.

Шрестха Нирадж Говинда — один из учредителей BNK Holding непальского происхождения. Помимо этого, с начала 2000-х он является членом Совета директоров «Амкодора» и акционером этого предприятия. Значится также советником Почетного генерального консула Королевства Непал в Беларуси.

На приобретенном ими участке построят малоэтажные жилые дома, школу, детсад.

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Тэги: Лебяжий пруд Лебяжий строительство жилья Сетко интернешнл аукцион Персона: Абду Мишель Абдо Шрестха Нирадж Говинда Город: Минск

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