«Белоруснефть» выполняет работы для украинского олигарха Рината Ахметова
Специалисты компании «Белоруснефть» пробурили первую скважину на территории Украины.
Скважина №25 является для символичной, отметили в компании «ДТЭК Нефтегаз», которая выступала в роли заказчика: «Она стала первой из пула планируемых скважин, для бурения которых мы привлекли международного бурового оператора».
«ДТЭК Нефтегаз» входит в структуру финансово-промышленной группы «СКМ», принадлежащей олигарху Ринату Ахметову.
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