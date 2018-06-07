«Белоруснефть» выполняет работы для украинского олигарха Рината Ахметова

Специалисты компании «Белоруснефть» пробурили первую скважину на территории Украины.

Ринат Ахметов

Скважина №25 является для символичной, отметили в компании «ДТЭК Нефтегаз», которая выступала в роли заказчика: «Она стала первой из пула планируемых скважин, для бурения которых мы привлекли международного бурового оператора».

«ДТЭК Нефтегаз» входит в структуру финансово-промышленной группы «СКМ», принадлежащей олигарху Ринату Ахметову.