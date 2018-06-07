На Северинца составили четыре протокола

/ Политика
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Оппозиционного политика отпустили из милиции.

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» провел в Минском РУВД около двух часов, передает БелаПАН.

В отношении задержанного составили протоколы за организацию несанкционированной акции возле Куропат, за неподчинение требованиям милиции, за мелкое хулиганство и за препятствование работе общественного учреждения.

Политик отметил, что задержанную сегодня недалеко от Куропат активистку Ольгу Николайчик также могут продержать в милиции несколько часов, а после составления протоколов отпустят. 

Активисты протестуют против развлекательного комплекса возле Куропат с 31 мая.

Сюжет: Защита Куропат

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Тэги: Куропаты Персона: Павел Северинец Город: Минск

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