На Северинца составили четыре протокола

Оппозиционного политика отпустили из милиции.

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» провел в Минском РУВД около двух часов, передает БелаПАН .

В отношении задержанного составили протоколы за организацию несанкционированной акции возле Куропат, за неподчинение требованиям милиции, за мелкое хулиганство и за препятствование работе общественного учреждения.

Политик отметил, что задержанную сегодня недалеко от Куропат активистку Ольгу Николайчик также могут продержать в милиции несколько часов, а после составления протоколов отпустят.

Активисты протестуют против развлекательного комплекса возле Куропат с 31 мая.