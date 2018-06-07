Обвиняемого в убийстве в России белоруса осудили на 17 лет колонии
Приговор по уголовному делу вынес Витебский областной суд.
Как установлено судом, 34-летний гражданин Беларуси в феврале 2014 года, работая в составе бригады на пилораме в России, на почве возникшей неприязни к вновь прибывшим коллегам, действуя с двумя гражданами Беларуси и иным лицом, «подвергли избиению потерпевших, нанеся им множественные травмирующие воздействия руками, ногами, деревянной бейсбольной битой, деревянным стулом, топором и иными предметами», передает
После совершения преступления обвиняемый скрылся от органов уголовного преследования РФ и был объявлен в розыск. Впоследствии его задержали на территории Беларуси. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет в исправительной колонии в условиях усиленного режима.
С обвиняемого взыскана материальная компенсация морального вреда в пользу сестры и вдовы убитых в сумме 20 тыс. и 32 тыс. рублей соответственно. Выживший потерпевший не заявлял иска о материальной компенсации морального вреда.
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