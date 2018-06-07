Обвиняемого в убийстве в России белоруса осудили на 17 лет колонии

Приговор по уголовному делу вынес Витебский областной суд.

Как установлено судом, 34-летний гражданин Беларуси в феврале 2014 года, работая в составе бригады на пилораме в России, на почве возникшей неприязни к вновь прибывшим коллегам, действуя с двумя гражданами Беларуси и иным лицом, «подвергли избиению потерпевших, нанеся им множественные травмирующие воздействия руками, ногами, деревянной бейсбольной битой, деревянным стулом, топором и иными предметами», передает БелаПАН . От полученных тяжких телесных повреждений двое потерпевших скончались на месте. Убийство третьего потерпевшего не было доведено до конца по независящим от обвиняемого обстоятельствам.

После совершения преступления обвиняемый скрылся от органов уголовного преследования РФ и был объявлен в розыск. Впоследствии его задержали на территории Беларуси. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

С обвиняемого взыскана материальная компенсация морального вреда в пользу сестры и вдовы убитых в сумме 20 тыс. и 32 тыс. рублей соответственно. Выживший потерпевший не заявлял иска о материальной компенсации морального вреда.